Комисия по енергетика се произнесе за "Лукойл"
Според измененията ДАНС ще трябва да извършва предварително проучване
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Според измененията ДАНС ще трябва да извършва предварително проучване
С 12 гласа „за“ и 6 гласа „против“ Комисията по енергетика прие на първо четене Закона за енергетиката
София. Лидерът на БСП и на Партията на европейските социалисти Сергей Станишев ще бъде член на комисията по промишленост, изследвания и енергетика в Е...
Парламентарната Комисия по енергетика отложи обсъждането на проекта на Волен Сидеров за рестарт на АЕЦ "Белене" заради отсъствието на министър Драгоми...
София. „Не е нормално в 21 век човек да остава няколко дни без ток". Това каза пред Тв 7 народният представител от Коалиция за България и зам.-председ...
София. Заради бума на производство на енергия от ВЕИ, ЕВН търпи загуби. Това каза председателят на Управителния съвет на ЕВН Йорг Золфелнер пред депут...
София. Комисията по енергетика към парламента гласува на второ четене промени в енергийните закони, за да може електроенергията да поевтинее от 15 юли...
Баланс между производство и консумация на ток предвижда промяната