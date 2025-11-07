Търговци алармират! Новите касови правила могат да „удушат“ бизнеса

Българският бизнес алармира, че проектобюджетът за 2026 година подготвя най-големия административен удар върху търговията от последните десет години. Новите изисквания за касовия софтуер и за проследяване на стоки с висок фискален риск ще струват на компаниите стотици милиони и могат да доведат до блокиране на продажбите още от 1 януари.

„Не можем да хванем сивия сектор, като задушаваме този, който плаща данъци“, предупреди в интервю за бТВ Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия.

Бизнесът срещу „софтуерната примка“ на НАП

Според Вълканов въвеждането на нов софтуер за управление на продажбите (СУПТО), заложено в проектобюджета, може да предизвика технологичен и организационен хаос. „Скриване на обороти няма как да има в големите търговски вериги. Там всичко е проследимо, свързано с НАП и под постоянен контрол“, заяви той.

Проблемът, според него, е че промяната не отчита реалността на пазара. При предишния опит за въвеждане на подобна система през 2019 г. общите разходи за бизнеса бяха над 100 милиона лева. „Днес, с инфлацията и скъпите технологии, сумата ще е многократно по-голяма“, предупреди Вълканов.

Той посочи, че в сегашния Закон за ДДС има изключение за компании с интегрирани системи, които вече са свързани с НАП. Тази защита обаче отпада с новия бюджет, което означава, че дори най-големите и изрядни вериги ще трябва да преминат към държавно одобрения софтуер – процес, който ще отнеме време и средства, без реален ефект върху сивата икономика.

GPS за камионите и „фискални капани“ по пътищата

Второто предложение, което тревожи бизнеса, е задължителното деклариране и GPS проследяване на всички стоки с висок фискален риск. В тази категория попадат над 600 групи продукти – от круши и дюли до кашкавал. Всеки камион, превозващ такива стоки, трябва да бъде оборудван с устройство за следене в реално време.

„Никой не спори, че държавата трябва да следи за злоупотреби, но подходът трябва да е интелигентен и пропорционален. Не можем да удушим бизнеса, който плаща данъци, в опит да хванем онзи, който не го прави“, заяви Вълканов. По думите му, това ще натовари логистичния сектор с нови разходи, ще забави доставките и ще оскъпи крайните цени за потребителите, без гаранция за по-голяма прозрачност.

Цената на прехода към нови правила

Бизнесът настоява Министерството на финансите да проведе реален диалог и да въведе преходен период, за да се избегне блокиране на търговията в първите месеци на 2026 г. „Най-лошото, което може да направим, е да отворим годината с хаос в касовите системи“, каза Вълканов.

По думите му големите търговски вериги вече са готови за въвеждането на еврото, но не и за новия софтуерен режим. Той обясни, че БНБ ще снабди магазините с евро банкноти няколко дни преди Нова година, а най-голямото предизвикателство ще бъдат монетите, които са тежки и трудни за транспорт.

„Призовавам за толерантност – и от клиентите, и от институциите. Но ако държавата не чуе бизнеса за тези промени, 2026 година може да започне не с нова валута, а с нова криза“, завърши Вълканов.

