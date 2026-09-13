„Кошница с грижа“ може да свали цени, но и да свие избора
Николай Вълканов предупреди, че ефектът за потребителите ще зависи от това дали мерките насърчават конкуренцията, или я ограничават
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Николай Вълканов предупреди, че ефектът за потребителите ще зависи от това дали мерките насърчават конкуренцията, или я ограничават
Цените на торовете могат да разклатят пазара, ЕС и държавата търсят решения
Проектобюджетът за 2026 г. въвежда софтуер и GPS проследяване, които според бизнеса са скъпи, излишни и неприложими
По отношение на касовите апарати става дума за актуализация на софтуера
Леко абсурден е бойкотът, заяви шефът на Сдружението за свободна търговия
Изпълнителният директор на Сдружението „Модерна търговия“ Николай Вълканов коментира призивите за бойкот на търговските вериги и законопроектите за...
В разгара на лятото в държавата тече преврат. Втори ден никои не отрича този факт, дори напротив – телефонната слушалка на капитулиралия Христо Иванов...
Младите хора в чужбина питат каква заплата ще получават и как ще бъдат осигурявани
В някои магазини цените са по-ниски от тези на едро, твърди браншовата им организация
Една от причините за по-евтини стоки в чужбина може да е по-ниското ДДС
Добивната индустрия прави 5% от БВП, 2000 лева е средната заплата
Важно е какви хора членуват в конфедерацията, заяви Николай Вълканов
Да не се стига до фирмена задлъжнялост, призова още зам.председателят на КРИБ
Хората в Мадан и Златоград живеят по-добре благодарение на компанията, която дава работа на много местни фирми и помага на общините, казва проф. Никол...
Правителството на Борисов удържа думата си да не прави популистки ходове
Минната индустрия у нас отчита към 20%-30% ръст на годишна база. Това съобщи Николай Вълканов, председател на Управителния съвет на "Минстрой холдинг"...
Бизнесът има нужда от спокойствие, няма да подкрепим опитите за дестабилизация Най-важно е да работят еврофондовете, имаме предложения за здравеопазв...
Купихме фалиралия "Ремотекс", ще открием 500 работни места Готвим студенти и ученици за нашия бизнес, казва Николай Вълканов Проф. Николай Вълканов...
Увеличават се средствата от ЕС за площ, но се намаляват по селската програма
Бизнесменът и носител на приза "Мистър икономика 2012" бе гост-лектор на пролетната научна конференция в УНСС