Не горивата! Експерт посочи кое ще вдигне цените на храните

Несигурността около новата реколта и растящите разходи за производство поставят под въпрос цените на храните през следващите месеци. Основен риск идва от евентуален скок в цените на торовете, който може да се пренесе по цялата хранителна верига. Към момента пазарът остава стабилен заради добрата предходна реколта, но прогнозите за лятото остават неясни. Това заяви Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия.

„Въпросът е с каква реколта ще отворим новата стопанска година и какво ще се случи това лято в глобален мащаб“, подчерта той. Според него именно цената на торовете е ключов фактор, който може да предизвика по-сериозен ценови натиск.

Вълканов отбеляза, че има възможности за реакция както на европейско ниво, така и чрез мерките, предвидени от правителството. „С тях можем доста по-балансирано да минем през кризата“, каза той.

По думите му търговците ще продължат да се конкурират чрез промоции и отстъпки, независимо от колебанията в цените на суровините. „Отстъпките няма да се повлияят от движението на цените на суровините и горивата“, уточни експертът.

Той допълни, че връзката между цената на дизела и крайните цени на храните не е пряка. Транспортните разходи формират едва около 1-1,5% от стойността на продуктите на щанда.

В момента на пазара има достатъчно храни заради добрата предходна реколта. Ключовият въпрос обаче остава какви ще бъдат добивите през новия сезон.

Според Вълканов българското производство трябва да бъде стимулирано, но без да се затваря пазарът. Осигуряването на безпрепятствен внос също е важно за поддържане на баланс и избягване на дефицити.

