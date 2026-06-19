„Кошница с грижа“ може да свали цени, но и да свие избора

Инициативата „Кошница с грижа“ може да има краткосрочен ефект върху част от основните стоки, но няма да реши сама проблема с високите цени, ако бъде съчетана с рестриктивно законодателство и ограничения върху конкуренцията. Това заяви пред бТВ Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, в коментар за мерките на властта срещу поскъпването.

По думите му големите търговски вериги отдавна работят с широк набор от промоции и намаления, но истинският въпрос е дали новите правила ще дадат повече избор и по-добри цени на потребителите, или ще вкарат пазара в твърде тесни рамки. Вълканов предупреди, че ако държавата едновременно иска по-ниски цени, но ограничава отстъпките, промоциите и разликите в надценките, резултатът може да бъде обратен на очаквания.

Промоциите не са новост за веригите

„Големите търговски вериги винаги са били социално отговорен бизнес и тази инициатива не е много по-различна от обичайните им практики“, заяви Вълканов.

По думите му всяка седмица веригите предлагат широк набор от стоки с намалени цени - както от малката потребителска кошница, така и от по-широк асортимент. В зависимост от конкретния бизнес броят на промоционалните продукти може да бъде между 200 и 800 седмично.

Вълканов подчерта, че тези намаления не са за сметка на качеството. Според него те са част от стандартната политика за привличане и задържане на клиенти, както и за подкрепа на тяхната лоялност и покупателна способност.

Къде е разликата с гръцкия модел

Според Вълканов сравненията с гръцкия модел трябва да се правят внимателно. Той посочи, че там в подобни инициативи участват не само търговците, но и производителите и доставчиците.

„Там се прави едно общо джентълменско споразумение, че всеки ще поеме своя справедлив дял от намалението и това няма да бъде за сметка на качеството. Тук не беше така“, коментира той.

По думите му първоначалната идея у нас е била разликата в цената да бъде поета изцяло от търговеца. Това според него е съществена слабост, защото ефектът върху крайната цена е по-устойчив, когато цялата верига - производител, доставчик и търговец - участва в усилието.

Рискът е добрата идея да се сблъска с лоши правила

Вълканов предупреди, че част от последните законодателни промени създават предпоставки не за по-ниски цени, а за ограничаване на конкуренцията.

„С едната ръка се прави нещо, което би трябвало да е жест към потребителя, с другата ръка се прави нещо, което ограничава конкуренцията и намалява потребителския избор“, заяви той.

Според него текстовете, които засягат отстъпките, промоциите и близките надценки в една и съща стокова група, могат да доведат до задържане или дори до повишаване на цени. Още по-сериозният риск е част от продуктите да отпаднат от щандовете, ако търговците не могат да работят с различни маржове според марка, позициониране, разходи и потребителско търсене.

Десетте процента могат да се окажат капан

Вълканов даде пример с изискването в една стокова група - например сирене или кашкавал - да няма разлика от повече от 10% в надценките между различните продукти.

По думите му във всяка подобна група може да има 50, 60 или 100 продукта, които са различни марки, с различно брандиране, различен маркетинг и различно пазарно поведение. Затова е нормално да има по-широки разлики както в цените, така и в надценките.

„Когато се вкарва в такива тесни рамки, това означава на практика, че вие елиминирате тази по-голяма ножица, което може да означава, че или цените ще тръгнат в някаква посока, или пък потребителският избор ще бъде намален“, обясни той.

Малките населени места остават големият проблем

Според Вълканов „Кошница с грижа“ не решава един от най-видимите проблеми - разликата в цените между големите градове и малките населени места.

„Наистина в по-малките населени места, където няма толкова голяма конкуренция, се виждат по-високи цени“, каза той.

По думите му логичният подход би бил да се стимулира навлизането на повече търговци на по-малките пазари. Вместо това, според него, се предлага инициатива за намалени продукти, съчетана със законодателство, което е силно рестриктивно и може да ограничи именно конкуренцията, от която зависят по-добрите цени.

Търговските тайни и спорът за вносните продукти

Вълканов отхвърли твърденията, че производителите могат да знаят какви са надценките на вносните продукти.

„Те няма как да знаят каква е надценката на вносните продукти, защото това е една нормална търговска тайна, тайна е и надценката на всеки един български продукт. И това не е константа“, заяви той.

Според него анализите показват големи различия между отделните търговски вериги. Причината е, че те са конкуренти и всяка от тях работи с различни цени, надценки, промоции и търговски стратегии, за да привлича потребители.

Спорът с производителите

Вълканов коментира и твърденията на представители на производителите на плодове и зеленчуци, че са били притискани да поемат 15-те процента от отстъпката по инициативата.

„Аз не мога да взема това твърдение за чиста монета. Първо, защото колегите са достатъчно отговорни, когато са заявили някакво намерение, го изпълняват“, каза той.

Той подчерта, че търговските преговори между търговци и доставчици са постоянен процес. Те зависят от реколтата, пазарната динамика, наличностите, сезонността и множество други фактори.

Ефект ще има само ако има конкуренция

Основният извод от думите на Вълканов е, че „Кошница с грижа“ може да бъде полезна като временна подкрепа за потребителите, но не може да замени конкуренцията. Ако инициативата остане доброволна, прозрачна и обвързана с реални пазарни стимули, тя може да даде видимо облекчение по част от най-често купуваните стоки.

Ако обаче бъде съчетана с правила, които ограничават промоциите, изравняват надценките и затрудняват търговците да управляват асортимента си, ефектът може да бъде обратен - по-малко избор, по-малко гъвкавост и цени, които не падат трайно.

Затова големият тест пред „Кошница с грижа“ няма да бъде само колко продукта ще бъдат намалени в първите седмици. Истинският въпрос е дали мярката ще насърчи работеща конкуренция, включително в по-малките населени места, или ще остане кратък жест към потребителя, докато пазарът продължава да се свива под тежестта на нови ограничения.

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