Шокиращо разследване: Млади мъже плащали с бъбреци по пътя към Европа
Либия е опасна зона
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Либия е опасна зона
Тази трансплантация е не само медицински успех, но и дълбоко човешка история за смисъла на живота и съпричастността
Пази клетките от заразяване
Всъщност той е и този, който се вижда най-лесно
Какво разказват близките
С помощта на устройството могат да се получават ясни ултразвукови изображения
Почти всеки орган в тялото се нуждае от магнезий, за да функционира
Изписаха дете в мадридска болница след присаждане на 6 органа
Бебето е с огледални органи
В света между 850 милиона и над 1 милиард са сумите, свързани с търговия на органи
Това отново повдига въпроса за донорството и проблемите, пред които се изправят у нас и лекари, и пациенти
Групата от престъпници използвала фалшиви документи
Петима вече са арестувани
За Плевенската болница това е втората донорска ситуация за годината
Разбиха група за трафик на органи, четирима с обвинения
На българо-турската граница бяха задържани четирима души, организирали трафика
Полицията в Италия арестува 38 души, които са били част от мрежа за трафик на имигранти през Средиземно море. Арестите са извършени в Рим, Палермо и ц...
„Ислямска държава" е позволила взимането на органи от заложници, съобщава Reuters. Агенцията се позовава на документ от 31 януари 2015 година, който м...
Терористичната групировка "Ислямска държава" (ИДИЛ) се включва и в търговията с човешки органи, съобщи в интервю шефът на отдела на руското външно мин...
Издирваният с "червена бюлетина" от Интерпол Борис Волфман бе арестуван на летището в Истанбул. 31-годишният гражданин на Израел бе търсен заради обви...