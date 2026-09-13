Шокиращо разследване: Млади мъже плащали с бъбреци по пътя към Европа
Либия е опасна зона
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Либия е опасна зона
Върховният административен съд стана жертва на кибератака на 27 януари 2025 г.
Киберпрестъпниците са атакували системата, използвана за "централизиране на финансовите данни"
Това е станало при акция на СДВР
Драматичната история за отвлечения внук на богаташа филмирана от Ридли Скот
Разследването проверява повече от една версия
Засегнати бяха милиони потребителски данни
ВМОРО се натовари с бебе и кражба на мисирка за Деня на благодарността
Кибертерористи искат грандиозен откуп за чувствителна информация на знаменитости
Екшъните стартират през септември
Емоционално нося белези на това, което се случи, физически вече не, разказва бизнесменът
Младеж от Раднево инсценира отвличането си, за да получи 5000 лв. от майка си. За случая съобщиха от пресцентъра на областната полиция, предава bTV. ...
Откупуването на булката днес не е задължително в Казахстан, но се смята за желателно условие за брак. По изчисления на сайта National Business праз из...
На застрахователни компании, базирани във Великобритания, ще бъде забранено да покриват разходите по плащането на откупи на терористи. Това е една от...
Джихадистката групировка "Ислямска държава" поиска 6,6 милиона долара откуп за освобождаването на 26-годишна американка, отвлечена преди година в Сири...
Шумен. Бизнесмен от Шумен е бил заплашен с посегателство на детето му и са му поискани 100 000 лева, които да остави на определено място в землището н...
Държавата трябваше да запорира сметките на "Утре за всеки", смята адвокат Христо Моллов
София. Фондация ще връща откуп от 157 000 евро. Сумата беше преведена на "Утре за всеки" от бившия президент на футболния клуб "Литекс" Ангел Бончев п...
София. Случаят с похитената Лара Банева се поема от Софийската градска прокуратура. Той ще бъде под наблюдението на заместник главния прокурор Ася Пе...
Анонимен звъни на 112 от телефон в центъра на Сливен