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Връщат откуп от 157 000 евро

Връщат откуп от 157 000 евро

София. Фондация ще връща откуп от 157 000 евро. Сумата беше преведена на "Утре за всеки" от бившия президент на футболния клуб "Литекс" Ангел Бончев п...

30 декември | 7:45
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