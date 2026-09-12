Шокиращо разследване: Млади мъже плащали с бъбреци по пътя към Европа
Либия е опасна зона
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Либия е опасна зона
Либия е изправена пред сериозна заплаха за сигурността си от страна на чужденци
Най-старият Москвич на някогашната българска народна милиция отново по улиците на страната. Ретро колата се превърна в истинска атракция на парада на...
Киев. Подпален е автобус на спецчастите „Беркут" пред сградата на Киевската градска администрация. Неголяма група служители в органите на реда се оказ...