Голяма промяна за Кейт Мидълтън

Голяма промяна с принцесата на Уелс.

Кейт Мидълтън направи впечатляваща поява с дръзка, по-светла прическа във вторник, по повод 14-ата годишнина от сватбата си с принц Уилям, отбелязана в Шотландия.

Слънчевите кичури на принцесата на Уелс заблестяха ярко, докато тя се разхождаше из улиците на Тобермори на остров Мъл – първата спирка от двудневната обиколка на кралската двойка във Вътрешните Хебриди, архипелаг край западното крайбрежие на континентална Шотландия.

