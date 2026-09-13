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Ругаят деца в яслата

Ругаят деца в яслата

Шокиращ запис разкри унизително отношение към децата в столична ясла. Той бе направен от майка на хлапе от 41 ОДЗ във "Връбница". Двегодишният син на...

08 юли | 18:47
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