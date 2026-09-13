Криза в София: 1716 деца може да останат без ясла
Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
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Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
Кметът излезе с официално изявление
Ето за кои области важи
С друго протоколно решение правителството одобри финансиране в размер на 14,7 млн. лв. за няколко общини
Какви са условията за компенсация
Родители откриха наранявания по гърба на детето си
Те са във Велико Търново и в Елена
С най-голяма тежест ще е уседналостта в столицата
В прокуратурата е постъпила жалба от майката на момиченцето
Поклонници посрещнаха тържествено реликвата в града на исусовото рождество
Шокиращ запис разкри унизително отношение към децата в столична ясла. Той бе направен от майка на хлапе от 41 ОДЗ във "Връбница". Двегодишният син на...
„Синя стая" за разпит на деца, които са жертва или свидетели на престъпление, ще бъде разкрита във Враца. Специализираното помещение ще се намира в б...
На среща с жителите на район Младост, д-р Цвета Авджиева кандидатъ на ГЕРБ за кмет на район „Младост" и кандидатът за общински съветник от ГЕРБ Йордан...
Пловдив. Момиченце на две годинки бе похитено от собствения си баща. Екшънът се разиграл в четвъртък сутринта пред детска ясла "Послушко", където дете...
Благоевград. Заради лоши битови условия в края на миналата година здравни инспектори затвориха детската ясла в кресненското село Горна Брезница. Решен...