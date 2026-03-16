ДПС вдигна летвата в Пловдив. Изненадата

ДПС вдигна изборната летва в Пловдив. Водач на листата под тепетата ще е легендарната българска спортистка и олимпийска шампионка Стефка Костадинова. На второ място е зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова, която е водач на листата на ДПС в Пазарджик.

Кандидатската листа на ДПС за 16-ти МИР Пловдив:

1.Стефка Костадинова

2.Искра Михайлова-Копарова

3.Али Байрам

4.Недялко Петков

5.Ахмед Пехливан

6.Христо Христов

7.Тунай Хасанов

8.Десислава Христозова

9.Джелил Алиев

10.Веселин Василев

11.Юмит Расим

12.Денис Хасан

13.Рангел Атанасов

14.Калин Брезелиев

15.Октай Чалъшкан

16.Росица Каварджиева

17.Чавдар Здравчев

18.Владислав Велев

19.Мирослав Каменов

20.Ренета Илиева

21.Мариела Тупарова

22.Мелисса Христова

23.Иса Делиимамов

24.Владимир Вълков

