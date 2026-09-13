Кирил Петков вече е обвиняем. Признанието
Кога ще бъде първият му разпит
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Кога ще бъде първият му разпит
Направи се на смел и се отказа от имунитета
Какво коментира лидерът на ДПС - Ново начало
Какво написа той в мрежата
Категоричното му мнение за изключените депутати
Извън политическата логика
Как ще се реши дилемата за суетата
Уж почивал само на диви плажове
Местните се вбесиха и ги изгониха
Какво съобщи официално лидерът на ПП
Да се обсъдела новата ситуация
Обвинява го в подсъдими дейтвия
Наруши емоционално дадено обещание след трагедията
Какво попита лидерът на ИТН
Какво заяви лидерът на ПП
Виден конституционалист написа емоционални думи
А темата била омръзнала
Да се разкрасява като суетна мома
Какво обясни министърът в оставка
Какво лично му е казал лидерът на ПП