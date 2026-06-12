Невиждана катастрофа! 100 коли се нанизаха ВИДЕО
Причината са пътища, превърнали се в ледена пързалка
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Причината са пътища, превърнали се в ледена пързалка
С него бе и кандидатът за вицепрезидент Джей Ди Ванс
„Трудно е да се изрази с думи точно това, което чувствам“
Доналд Тръмп спечели още два щата в предварителните избори за номинацията на републиканците за президентския вот. Милиардерът спечели Мисисипи и Мичиг...
Полицията в Мичигaн е идентифицирала мъжа, който стреля на три места в западната част на щата, предаде Асошиейтед прес. По-рано днес властите арестув...
Президентът на САЩ Барак Обама обяви извънредно положение в град Флинт, Мичиган, съобщи „Ройтерс", цитирани от Факти.Бг. Това се случи, след като с...
Останки от древното животно бяха открити в щата Мичиган в края на миналата седмица. Необикновената находка е била направена от двама мъже, които копае...
Църковна служителка загина, след като по случайност пистолет скрит в сутиена й я прострелва. Инцидентът се развива в САЩ, близо до езерото Мичиган. 5...