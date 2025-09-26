70 години в ООН – нова мисия за България

България приветства инициативата ООН-80 като важна стъпка към по-силна и модерна организация, способна да отговори на предизвикателствата на днешния свят. Това подчерта министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Ню Йорк, където се провежда 80-ата сесия на Общото събрание.

Желязков заяви, че страната ни стои твърдо зад приоритетите на реформите, насочени към гарантиране на целите на Организацията за мир и сигурност, устойчиво развитие и защита на човешките права. Той отбеляза, че въпреки нарастващите глобални напрежения, науката и технологиите предлагат реални възможности за постигане на тези цели.

Реформи и предизвикателства пред международната общност

Антонио Гутериш изрази благодарност за българската подкрепа и поздрави страната ни за 70-ата годишнина от членството ѝ в ООН. В разговора двамата лидери обсъдиха ролята на България в европейския и черноморския контекст, както и сложните предизвикателства, които произтичат от геополитическата ситуация в региона.

Желязков подчерта, че именно в моменти на криза става особено важно държавите да работят заедно в рамките на международните институции, за да запазят мира и да насърчават сътрудничеството.

Ново лице на България в Ню Йорк

По време на срещата министър-председателят представи новия постоянен представител на България към ООН – Гергана Караджова. Тя ще поеме ръководството на българската мисия в Ню Йорк още тази година, което според Желязков е знак за последователната политика на страната ни да бъде активен и конструктивен партньор в световната организация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com