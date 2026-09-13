"Евровизия" в Бургас с нов щаб: 112 ще говори на езика на гостите
Правят координационен център за конкурса
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Правят координационен център за конкурса
Общата бройка на хеликоптерите по този проект ще бъде 8
Хеликоптерна спешна помощ (ХЕМС) в момента има във всички страни от ЕС освен в нашата. Здравно министерство обсъжда изграждането на шест хеликоптерни...
Ценни са при катастрофи и сърдечни инциденти, обяснява доц. Любомир Алексиев