Времето ни радва тази седмица, но топ синоптик каза какво започва в понеделник

До края на седмицата ни очакват много слънчеви часове. Това съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Петър Янков.

"Астрономическото лято настъпва в неделя. Вече сме в хода на метеорологичното лято. Превалявания ще има в планините следобед. Пролетни температури по планините, леката връхна дреха е необходима. Вятърът ще бъде засилен във високите части, около 10 метра в секунда", каза синоптикът в ефира на "България сутрин".

От прогнозата му стана ясно, че вятърът и вълнението по Черноморието ни ще бъдат слаби. Температурата на морската вода у нас ще бъде 22-23 градуса.

В събота температурата в София ще достигне 28 градуса, а в неделя - 30 градуса. Температурите ще достигат 33-34 градуса в южните части от страната, каза още Янков.

Синоптикът отбеляза, че в Гърция и Албания температурите ще достигат 34 градуса. Преваляванията там ще бъдат слаби и в следобедните часове.

В Западна Европа ще бъде много горещо, като в неделя в Париж се очакват почти 40-градусови жеги. В Мадрид температурите ще прехвърлят 40 градуса в неделя и понеделник. В Лондон ще бъде 28 градуса, посочи Янков.

Антициклонът, който е обхванал Западна Европа, топлите въздушни маси се намират в неговата периферия, поясни той.

От следващата седмица започва преносът на по-хладен въздух, който ще достигне Балканите.

"Седмицата ще мине под знака на проливни валежи в България. В понеделник и вторник, 22 и 23 юни, ще има проливни валежи с условия за градушки. По-значителни количества се очакват в Западна България", прогнозира синоптикът.

В сряда, четвъртък и петък ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Проливни валежи ще има отново следващата събота, 27 юни, стана ясно от думите на Янков.

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