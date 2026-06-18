Милиони под заплаха! Задава се най-страшният Ел Ниньо

Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) и Световната продоволствена програма (СПП) отправиха в четвъртък първия си съвместен призив за превантивна помощ във връзка с климатичния феномен "Ел Ниньо", чийто пик се очаква в края на 2026 г. Целта е да бъдат защитени близо девет милиона души.

"Ел Ниньо" е естествен климатичен феномен, който води до затопляне на повърхностните води в централната и източната част на екваториалния Тих океан. Това предизвиква суши, наводнения и рекордно високи температури в различни части на света. Според прогнозите на специалистите настоящият цикъл може да се превърне в един от най-силните, регистрирани досега.

В съвместно изявление ФАО и СПП предупреждават, че очакваният пик на явлението може да задълбочи продоволствената несигурност в райони, които и без това са уязвими, като увеличи риска от екстремни климатични явления в части от Африка, Азия, Тихоокеанския регион, Латинска Америка и Карибите, предава БГНЕС.

Двете агенции вече разполагат със средства за подпомагане на 1,2 милиона души, но подчертават, че са необходими допълнителни 167 милиона долара, за да бъде разширена помощта до още 7,6 милиона души в 22 държави с висок риск.

„Опитът последователно показва, че ранните действия са по-ефективни и по-малко скъпоструващи от намесата след задълбочаването на кризата“, заяви заместник-генералният директор на ФАО Бет Бекдол.

По оценки на ООН всеки долар, инвестиран в превенция, може да предотврати загуби на стойност до седем долара.

Предвидените мерки включват парична помощ, разпространение на устойчиви на суша и наводнения семена, защита на добитъка, както и системи за ранно предупреждение и събиране на вода с цел ограничаване на последствията от кризите още преди те да се задълбочат.

Призивът идва в момент, когато милиони хора по света вече страдат от глад вследствие на въоръжени конфликти, икономически кризи и повтарящи се климатични бедствия, включително в Етиопия, Судан, Пакистан, Хаити и Гватемала.

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