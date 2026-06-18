Бензинът в САЩ поевтиня, а при нас кога?

Световните пазари на горива най-накрая глъткаха въздух, след като средната цена за галон бензин в САЩ падна под границата от 4 долара за първи път от март насам. Рязкото поевтиняване на американските бензиностанции стана факт, след като президентът Доналд Тръмп подписа ключово споразумение с Иран. Договорът изисква от Техеран да разреди високообогатения уран в страната, в замяна на пълното премахване на тежките американски санкции.

Според данни на автомобилния клуб ААА средната стойност отвъд Океана вече се движи около 3,999 долара за галон. Въпреки позитивната тенденция, географските колебания в Щатите остават огромни — докато в Калифорния шофьорите все още плащат средно по 5,64 долара, в Южна Каролина цената е паднала до 3,58 долара.

Политическият компромис и петролният срив

Новото споразумение между Вашингтон и Техеран предвижда окончателно прекратяване на военните действия и поставя началото на 60-дневен прозорец за преговори относно бъдещето на иранската ядрена програма. Доналд Тръмп обаче запази твърдия си тон и предупреди, че има готовност да възобнови атаките срещу Иран, ако дипломатическият процес не се развива „добре“.

Дипломатическият пробив моментално срина цената на черното злато. Американският суров петрол поевтиня шоково с 14 на сто само в рамките на този месец, падайки до 80 долара за барел веднага след обявяването на сделката. За сравнение, преди началото на военния конфликт фючърсите се търгуваха за 67 долара, а в пика на сблъсъците достигнаха таван от 120 долара за барел.

Кога да очакваме спад и по нашите бензиностанции?

Макар американските шофьори вече да усещат облекчение, анализаторите призовават за търпение, преди ефектът да се пренесе по целия свят и в Европа. Основните причини за забавянето са логистични и производствени - войната в Ормуз през този тесен сектор преминаваше една пета от световния суров петрол. Сега ще са нужни седмици или месеци, за да се отпуши трафикът на стотиците блокирани в Персийския залив танкери. Капитаните на кораби изчакват категорични гаранции, че преминаването е напълно безопасно и заплахата от нови ирански атаки е окончателно отшумяла. Петролните производители от Залива се нуждаят от технологично време, за да възстановят предвоенния си капацитет на изпомпване. Рафинериите купуват суровия петрол поне месец напред. Това означава, че предприятията ще продължат да преработват по-скъпите запаси, преди да пуснат на пазара горива, произведени от евтиния петрол.

Българските потребители традиционно следят с надежда подобни международни процеси, но реалното поевтиняване по родните обекти ще стане факт едва след като пазарът по веригата се успокои и евтините сортове стигнат до европейските рафинерии.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com