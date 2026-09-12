България може да стане газов център. Географията работи в наша полза
Светослав Бенчев заяви, че страната има шанс да бъде успешен търговски хъб, ако държавата осигури правилната политика
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Светослав Бенчев заяви, че страната има шанс да бъде успешен търговски хъб, ако държавата осигури правилната политика
Скоро ще свържем черноморския газ към системата, обеща президентът
Това ще бъде международен разпределителен център
България остава незаобиколим фактор в доставките на газ в региона, а транзитните такси от преноса му поне 70 години ще се получават от нас, заяви прем...
Делегация от САЩ посещава обекти, свързани с енергетиката, включително Козлодуй, Белене и Източномаришкия басейн
Преди имаше декларирани забрани, сега - не, каза проф. Атанас Тасев
Парите са по европейска програма
Борисов ще обсъжда възможно включване на Азербайджан в газовия хъб "Балкан"
БСП и ДПС подкрепиха промените...
Проектът за газовия хъб „Балкан" е продължение на инициативата, която България поде заедно с Европейската комисия за създаването на работна група за г...
Ние сме държава, стриктно спразваща правилата на ЕС, работеща активно за европейски политики. Няма лидер в Европа, който да не е запознат с нашата иде...
Правителството представя газоразпределителен център „Балкан" край Варна. Разработени са четири варианта, които ще бъдат показани пред поканените на ин...
От 1.2 млрд. до 2 млрд. евро ще струва изграждането на бъдещия газоразпределителен център "Балкан" край Варна. Това съобщи изпълнителният директор на...
Премиерът се срещна с председателя на Европейския съвет Доналд Туск
Представихме пред Бритиш петролиум идеята за газов хъб България ще обяви своя кандидат за ООН до края на март. Това стана ясно от думите на премиера...
България разглежда руския природен газ като един от източниците за доставки за газоразпределителния център "Балкан". Това стана ясно по време на работ...
ЕС е одобрил няколко енергийни проекта, отнасящи се до Турция. Между тях на първо място е Турски поток, договорен между Анкара и Москва и към който Бр...
Изграждането на газов хъб в България като важна част от единния европейски енергиен пазар ще бъде финансирано от Европейската комисия със средства по...
"Нашата идея за изграждане на газов хъб може да се случи. Но за да кандидатстваме за европейско финансиране, тези три български проекта трябва да бъда...
За целта трябва да се изгради тръба от Варна до Оряхово Реализацията на всички проекти за повишаване на независимостта на България от доставките на п...