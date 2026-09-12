Всичко за Газов Хъб

Следете всички новини, анализи и коментари за Газов Хъб. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Свят Политика
Каним Русия за хъба Балкан

Каним Русия за хъба Балкан

България разглежда руския природен газ като един от източниците за доставки за газоразпределителния център "Балкан". Това стана ясно по време на работ...

27 януари | 21:05
0 коментара
13239
ЕС подкрепя "Турски поток"

ЕС подкрепя "Турски поток"

ЕС е одобрил няколко енергийни проекта, отнасящи се до Турция. Между тях на първо място е Турски поток, договорен между Анкара и Москва и към който Бр...

22 ноември | 16:31
0 коментара
7435