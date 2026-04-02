Спокойствие преди бурята? Храните стабилни, но войната дебне цените

„Вече трета седмица държим една цена на потребителската кошница - 58 евро. Лошото е, че точно когато се стабилизира пазарът, започна нов геополитически конфликт“, заяви пред БНТ Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото.

По думите му към момента не се наблюдават резки движения в цените, особено при основните хранителни продукти, което дава известно спокойствие на пазара. „Конкурентният пазар работи, затова се задържат и цените“, подчерта той.

Иванов обаче предупреди, че стабилността е крехка. Според него пазарът е достигнал момент на баланс, но външни фактори - най-вече напрежението в Персийския залив - могат бързо да го разклатят. В подобни ситуации ефектът върху цените често идва със закъснение, но след това е рязък и осезаем за потребителите.

„Трябва да се направи анализ на сектора“, посочи той и добави, че контролните органи вече работят координирано и има видими резултати. „Има какво още да се надгради - това е единственият начин“, каза Иванов.

Той обърна внимание, че страната трябва да бъде фокусирана върху реалните рискове. „Имаме проблем с Персийския залив и трябва да мислим как да го решаваме, а не да създаваме допълнителни“, заяви той.

Въпреки текущото спокойствие, експертите предупреждават, че всяка ескалация в региона може бързо да се пренесе върху цените на енергията, а оттам и върху храните - сценарий, който вече се е случвал и който пазарът внимателно следи.

