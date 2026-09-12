Хващат нарушения при еврото в „по-скрити“ обекти
Контролът удря бензиностанции, автомивки и фризьорски салони
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Контролът удря бензиностанции, автомивки и фризьорски салони
Каза истината за "Лукойл"
София. За агентурно минало ще бъдат проверявани вече бившите членове на управителните и контролните органи на държавни и общински предприятия, както и...