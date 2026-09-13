Посланикът на САЩ у нас каза важни думи за 11 септември
Терористичните нападения отнеха живота на близо 3000 души
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Терористичните нападения отнеха живота на близо 3000 души
Писателят каза, че награди като „Букър” имат силата да променят имиджа на страната ни в чужбина
Президентът Доналд Тръмп определи случилото се като „ужасна ситуация“
Присъства на церемонията по запалване на свещите за Ханука
Лечителите ще опитат да избегнат сигурна загуба на един от своите тази седмица
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Проф. Александър Оскар и Леа Коен осъдиха видеото
Ние имаме договор за добросъседство и той откровено се нарушава, заяви лидерът на "Възраждане"
В основата на всичко са Рамадан Аталай, Джейхан Ибрямов и Джевдет Чакъров
Заради честите негативни коментари
Случаят е невероятен и неочакван
Изявление Тобиас Билстрьом по повод обвинения към Швеция в изгарянето на Коран
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Какво написа за Явор божанков в мрежата
Има криза на лидерството, липсват толерантни водещи политици
Броят на действително изтритите от модераторите на Twitter публикации, съдържащи омраза, е намалял от 49,8% на 45,4% през годината
Скандалът расте