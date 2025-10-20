Ето драмата и омразата заради убитото момче в мола

Заради момиче на 13 години е станало убийството в мола вчера.

Девойката е бивше гадже на убития 15-годишен Красимир. Сега тя е излизала с наръгалия го Гоги, пише "24 часа".

Тя и Красимир се скарали преди около месец. Момичето започнало да излиза с Гоги 2 седмици по-късно.

Тя и Красимир се скарали преди около месец. Момичето започнало да излиза с Гоги 2 седмици по-късно. Красимир, който е щангист, се ядосал и почнал да заплашва Гоги, става ясно от една от първите версии за трагедията, разиграла се в столичен мол в неделя.

Двамата се засели случайно в мола. След поредните заплахи Гоги извадил нож и наръгал Красимир. Той починал в болницата. Гоги избягал, но бил заловен тази нощ.

Очаква се 16-годишният младеж да бъде задържан. Той е криминално проявен.

Задържаният за нападението над 15-годишното момче в мол в София е връстник на жертвата. Това съобщиха от СДВР. Той е бил арестуван минути след полунощ и след часове издирване. Освен него е задържан и един свидетел.

