Йотова проговори за изборите, 52-рото НС и БСП

Президентът Илияна Йотова с първи коментар след изборите.

Тя бе запитана готова ли е с дата за започване на даването на мандатите.

"Имам своите варианти. Най-вероятно ще свикам 52-рото Народно събрание следващата седмица. Нека да изчакаме официалните данни и поименното обявяване на резултатите от изборите и обявяването на новите 240 депутати. Срокът е до 26.04, лично аз се надявам, че ЦИК ще е готова и по-рано", каза тя.

"Абсолютно убедена съм, че правителство ще има още с първи мандат", допълни президентът.

"Поздравявам с победата на изборите Румен Радев. Но преди всичко искам да поздравя българските избиратели, които повярваха в гласа си, които повярваха, че са по-силни от купения вот, от различните схеми и търговията с влияние. И го заявиха съвсем категорично в неделя", изтъкна тя.

По думите на президента високата избирателна активност се дължи на това, че хората са повярвали, че МВР си върши работата както трябва. "Хората повярваха, че в България може да има нормални, прозрачни и добре организирани избори. Моите поздравления за ръководството на МВР", посочи Йотова.

Тя бе запитана как си обяснява думите на Радев, че всички служебни министри трябва да си подадат оставките. "Това е нормална практика за всяка една страна", каза тя.

"Когато се формира мнозинството в НС, започва по Конституция даването на мандатите. Аз съм убедена, че правителство ще има още в първия мандат", обясни президентът.

Йотова бе запитана изненадана ли е от резултата на БСП. "Не ме изненадват, но това не ми спестява огромното огорчение", каза тя.

