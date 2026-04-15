Слот с ключови думи след загубата

Спряганият за сигурен уволнен в близко бъдеще Арне Слот видя позитиви след поредния пердах за Ливърпул този сезон. Мениджърът на мърсисайдци анализира поражението с 0:2 от ПСЖ снощи, изхвърлило отбора му от Шампионската лига.

"Мисля, че показахме сериозен прогрес спрямо представянето ни миналата седмица. Трябва да благодаря на играчите за начина, по който работиха", каза Слот след срещата.

Въпреки че Ливърпул загуби и двата мача с ПСЖ с по 0:2, двубоят на "Анфийлд" бе коренно различен от този в Париж, а "червените" пропуснаха няколко отлични възможности за гол.

"Искам да благодаря и на феновете за начина, по който ни помогнаха и ни позволиха да изпълним плана си за мача. Когато искаш да играеш с висока преса, е хубаво да имаш феновете зад себе си и те да не спират да те окуражават. За съжаление обаче и в този мач, както и в много други през сезона, не успяхме да реализираме шансове, които имахме."

"Към това трябва да прибавим и неприятната контузия на Екитике. Все още не сме сигурни какво е. Съдийските решения също не бяха в наша полза и това също не се случва за пръв път този сезон. Разочаровани сме от резултата, защото второто полувреме създадохме достатъчно шансове за гол и имахме възможност да направи вечерта специална", добави Слот.

"Мисля, че бъдещето пред този отбор е светло. Не мисля, че много други отбори са доминирали по този начин срещу ПСЖ и са създали толкова шансове. Но да създаваш шансове е едно, да вкарваш голове е друго", завърши Арне Слот.

