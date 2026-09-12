Елитът на правото отличи най-добрите и подкрепи важни каузи
25 000 лева бяха дарени в подкрепа на деца и семейства в нужда
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25 000 лева бяха дарени в подкрепа на деца и семейства в нужда
Наградите ще бъдат връчени за дванадесети път
София. Председателят на Българска съдийска асоциация и зам.-шеф на Софийския градски съд Богдана Желявска бе избрана за съдия на годината. Прокурор на...