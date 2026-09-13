Обявиха Мила Маречкова за „Жена на годината“ в категория Бизнес
Изпълнителният директор на БАТ България получи приза на юбилейното издание на церемонията на Grazia
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Изпълнителният директор на БАТ България получи приза на юбилейното издание на церемонията на Grazia
Ивелина Чоева и Соня Йончева също грабнаха призове на церемонията
Тя ще вземе престижната награда на виртуалното събитие на списанието
Известни дъщери конкурират Поли Генова
Нашумялата певица получи приза "Жена на годината" на "Billboard"
Шесткратно номинираната за „Грами“ певица държи няколко рекорда
Звездата от Марвел ще получи приза в Австралия
Актрисата получи приза от списание „Glamour“
Актрисата получи приза на церемонията на „GQ“ „Men of the Year“
Наградата й връчиха победителките в конкурса тази година...
В първия ден на месец март започна процедурата по номинирането на претендентки за традиционния конкурс „Жена на годината на Благоевград". Надпреварата...
Лясковската баба Стефанка, която е майка на стрелеца Петко, трябвало да бъде обявена за Жена на годината. Предложението е направил нейният син. Стреле...
София. Възрастна жена е била отвлечена преди дни в столицата с цел да изтегли кредит. Това съобщи БНР. И уточни, че гражданката подала жалба в полиция...
Сливен. Незапомнена жестокост потресе гражданите на Сливен вчера. 41-годишна жена бе зверски пребита с чукове, колове и брадва на улицата. Тя е работн...
София. 59-годишна жена е намерена обесена в жилищен блок в столичния квартал "Стрелбище", съобщи БНР. По данни на полицията жената е открита мъртва н...
Лондон. На лъскава церемония в Лондон певицата Кейти Пери беше коронована за Жена на 2014-а г. на наградите за стил на сп. "Ел". 29-годишната изпълнит...
Благоевград.Жена измъкна парите от ръцете на санданчанин посред бял ден и избяга. В сряда по обяд в РУП - Сандански е получен сигнал от 49-годишен мъж...
София. Мария Илиева, Мария Силвестър и Деница Гергова винаги са били очарователни дами с характерен личен стил. Затова те са и сред номинираните от сп...