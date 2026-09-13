Многомилионна инвестиция на наш гигант стана "Сграда на годината"
Новата база в Пловдив задава стандарт за индустриалното строителство в България
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Новата база в Пловдив задава стандарт за индустриалното строителство в България
Разположен в живописното село Баня, хотелът предлага уникална комбинация от лукс и природни богатства
С приз за културни обекти са още остров Св. Анастасия и античният стадион в Пловдив Проектът за превръщането на Централната баня на София в музей за...
Стара Загора. Старозагорската е община печели специална награда в националния конкурс „Сграда на годината 2014", съобщиха организаторите. Призът е за...