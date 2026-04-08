Златен удар в огромна държава! Откритие за милиарди разтърси пазара

В щата Одиша в Индия бяха открити значителни залежи на злато, които могат да окажат сериозно влияние върху икономиката на региона и страната. Според публикации в местни медии, ресурсът се оценява между 10 и 20 метрични тона, което по пазарни цени достига приблизително 1,5 млрд. долара. Откритието идва на фона на засилен интерес към стратегическите ресурси и може да даде нов тласък на вътрешния добив.

Одиша и досега е сред водещите миннодобивни региони в Индия, особено при желязната руда и боксита. Новите данни обаче потвърждават наличието и на жълтия метал, което разширява потенциала на щата и го поставя в нова позиция на картата на ресурсите.

Разработването на находищата вече преминава в по-напреднала фаза. Властите са определили няколко ключови района за проучване, сред които Деогарх, Кеонджхар, Сундаргарх, Набарангпур, Ангул и Корапут. Допълнителни проучвания продължават и в други зони, включително Маюрбхандж, Самбалпур и Малкангири.

В района на Деогарх вече е предложен на търг първият блок за добив на злато. Според данни на Геологическата служба на Индия процесът е преминал от първоначално търсене към детайлни сондажи и анализ на проби, което е ключов етап преди реалното начало на добива.

Въпреки внушителните количества, индийското министерство на минното дело призовава за умерен оптимизъм. Дори и при максимален добив, залежите няма да покрият огромния внос на злато в страната, който възлиза на стотици тонове годишно. Въпреки това те могат да намалят зависимостта от външни доставки и да засилят местната индустрия.

Официалните данни показват, че Одиша вече играе ключова роля в минния сектор на Индия, като осигурява почти целия хромит в страната, над половината боксити и значителна част от железните руди. Темата за новите златни находища вече е обсъдена и на ниво местен парламент, което показва, че проектът навлиза в политическа и икономическа фаза с реални перспективи.

