„Нека петролът потече“: Цените паднаха веднага
Котировките на сорта Brent се понижиха с 3,9% до около 84 долара за барел
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Котировките на сорта Brent се понижиха с 3,9% до около 84 долара за барел
Анализ на JP Morgan сочи, че до края на април ваксините ще дадат резултат
Конгломератът Berkshire Hathaway има собственост в три от четирите най-големи американски банки
Ню Йорк. Американската банка JP Morgan повиши рейтинга на руските акции. Така той от "лош" стана "неутрален", предаде Интерфакс. Анализаторите на банк...
JP Morgan очаква цената на суровия петрол Brent да падне до $70 за барел до края на 2014 г. и дори временно да достигне 65 долара през януари. Според...
Ню Йорк. JP Morgan Chase & Co заявиха в петък, че ще изплатят 4,5 милиарда щатски долара за уреждане на искове от инвеститори, които са загубили пар...
Вашингтон. Банковият гигант JP Morgan Chase & Co ще трябва да плати рекордната сума от 13 милиарда щатски долара за направените ипотечни облигации в н...