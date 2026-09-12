Празникът на труда блокира борсите, но цените на петрола растат
Несигурността около Ормузкия проток държи пазара под напрежение
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Несигурността около Ормузкия проток държи пазара под напрежение
Държавният глава настоя за смели политики и край на социалната несигурност
Първият опит за честване на 1 май в България е от Топографското дружество през 1890 г.
Сблъсъци белязаха проява по случай 1 май в Турция. Служители на реда използваха сълзотворен газ и водни струи, за да прекратят неразрешен митинг в Ден...
Традициите в най-голямото петричко село Първомай са това, което бяха. Тук селският събор е навръх Деня на труда – 1 май. Тази години местните хора пра...
Да е честит и празникът на хората на труда! Никога не се предаваите и бъдете горди, защото с ръцете и ума си, вие създавате и творите! Приемете нашето...
Първи май през 2016 г. в България е борба за свобода на труда, борба за по-справедливо заплащане. Това обяви председателят на БСП Михаил Миков, който...
Над 300 изпълнители от две области се включиха в надиграването на Първи май в Кърджали. Градската градина събра много жители и гости от региона. Го...
Народният представител от БСП лява България Кирил Добрев и членът на ИБ на партията Йордан Стойков отпразнуваха 1-ви май в Габрово. Те бяха официални...
Днес света отбелязва деня на труда и на международната работническа солидарност се отбелязва на 1 май. На тази дата много страни в света честват общес...
София. Председателят на Народното събрание Михаил Миков изпрати поздравителни адреси до президента на Конфедерацията на независимите синдикати в Бълга...
София. Всяка страна, всяка нация има свои празници. Съвсем скоро идва 6 май – деня на българската войнска доблест, идва 24 май – Деня на българската д...
Москва. Първомайска манифестация провеждат руските профсъюзи на Червения площад в Москва. Няколко са събитията, които ще се проведат в Москва по случа...
Носталгията кара мнозина хора от третата възраст да си спомнят с умиление за първомайските манифестации от времето на соца. Тогава изразилите своята к...
Сливен. Евродепутатът Евгени Кирилов се включи в честването на 1 май в Сливен. Той дойде в градския парк, където БСП чества празника на труда заедно...
Десетки хиляди протестираха в Азия за по-добри трудови условия