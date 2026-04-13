Световни гиганти в треска за петрол и газ. Голямата надпревара

Войната и изчерпването на находищата връщат индустрията към основите - геологията и риска

Енергийните гиганти се връщат към най-стария си инстинкт - търсенето на нови залежи на петрол и газ. След години на колебания, инвестиционни паузи и надежди за преход към алтернативни източници, индустрията отново обръща поглед към геологията. Причината е проста - светът продължава да има нужда от енергия, а наличните ресурси се изчерпват по-бързо, отколкото се възстановяват. Войната в Близкия изток също допринася за новия курс…

Край на периода на колебание

Глобалните енергийни компании започват да се връщат към основната си дейност - търсенето на нови източници на петрол и газ. Това стана ясно от изказванията на ръководители на водещи корпорации по време на конференцията CERAWeek в Хюстън, където беше отчетен край на продължителния период на недостатъчни инвестиции в проучвания.

През последните години индустрията беше под влияние на две силни тенденции. От една страна шистовата революция в САЩ създаде усещане за изобилие и гъвкавост в доставките. От друга - бързото развитие на възобновяемите източници като вятърната и слънчевата енергия постави под въпрос дългосрочното търсене на петрол.

В резултат много компании насочиха печалбите си към дивиденти и обратно изкупуване на акции, вместо към нови проучвания. Това доведе до постепенно изоставане в обновяването на ресурсната база.

Днес обаче реалността изглежда различно. Добивът в ключови райони като Пермския басейн в САЩ се очаква да достигне плато, докато глобалното търсене продължава да расте. Това поставя производителите в ситуация, при която трябва спешно да компенсират намаляващите си резерви.

Допълнително напрежение идва от геополитическата обстановка, която рязко промени приоритетите на индустрията. Войната в Близкия изток и прекъсванията на доставки през Ормузкия проток подчертават, че сигурността на енергията отново се превръща в стратегически въпрос, а не само в икономически.

Все повече компании започват да търсят нови региони извън традиционните центрове на добив, включително Африка, Южна Америка и Югоизточна Азия, за да намалят зависимостта си от нестабилни зони.

Изчерпващи се находища и нарастващ натиск

С всяка година на производство съществуващите находища се изтощават, а темпът на откриване на нови изостава. Това създава структурен проблем, който вече се усеща в индустрията.

„Преди пет години никой не говореше за заместването на добива. Темата беше забравена. Но сега трябва да започнем да мислим как ще заменим сегашното производство през следващите години“, заяви пред Ройтерс Франсиско Геа от компанията Repsol.

Данните показват сериозен спад в ефективността на проучванията. Индустрията в момента успява да възстанови под 25% от годишния си добив чрез нови открития - рязък контраст със златната епоха на проучванията през 50-те до 70-те години, когато новите находища са компенсирали производството многократно.

На този фон войната в Близкия изток допълнително засилва натиска върху енергийните пазари. Рискът от прекъсвания в доставките прави новите открития още по-важни.

В същото време стратегията за увеличаване на резервите чрез придобивания става все по-трудна. След вълна от големи сделки през последните години възможностите за нови подобни ходове намаляват, което връща фокуса върху реалното търсене на ресурси.

Допълнителни анализи показват, че част от глобалното предлагане вече е извадено от пазара, като милиони барели дневно остават недостъпни заради разрушена инфраструктура и логистични ограничения.

Експерти предупреждават, че ефектът от този недостиг може да продължи дълго след края на самия конфликт, тъй като възстановяването на инфраструктурата и запасите ще изисква време и значителни инвестиции.

Технологиите ускоряват надпреварата

В тази нова фаза технологията играе ключова роля. Компаниите се стремят да съкратят времето между откриването на находище и началото на добива, което традиционно е отнемало години.

Норвежката Equinor поставя амбициозна цел - да намали този период до две или три години, вместо обичайните пет до шест. „Работим по различен начин със доставчиците и вътрешните процеси. Одобряваме проекти на пакет, а не един по един“, обяснява изпълнителният директор Андерс Опедал.

Exxon Mobil също поставя акцент върху скоростта. Компанията оценява още на ранен етап колко бързо може да достигне до първи добив, преди да реши дали да инвестира. Целта е значително увеличаване на производството до края на десетилетието.

BP от своя страна се фокусира върху изграждането на портфейл от открити ресурси и проекти в развитие. „Изключително дисциплинирани сме в избора на проекти, в които влагаме капитал“, подчертава Гордън Бирел.

Компанията отчита редица нови открития в различни региони, включително Бразилия, Египет, Намибия и Ангола, което показва, че надпреварата за ресурси вече е в ход.

Наред с това нараства ролята на дигиталните технологии и изкуствения интелект, които позволяват по-точни геоложки анализи и по-бързо вземане на решения в сложни проекти. Ускоряването на процесите се превръща в конкурентно предимство, тъй като компаниите се опитват да реагират по-бързо на пазарни шокове и недостиг на суровини.

Големите открития отново са решаващи

Въпреки технологичния напредък индустрията се нуждае от големи пробиви. Последното значимо откритие беше направено от Exxon в Гвиана през 2015 г., където се оценяват около 11 милиарда барела възстановими ресурси.

Оттогава натискът върху останалите компании да намерят подобни находища нараства. Очакванията са, че през следващото десетилетие ще се появи недостиг на производство, ако не бъдат открити нови значими ресурси.

Shell вече прогнозира спад в добива с между 350 000 и 800 000 барела дневно поради изчерпване на съществуващи находища. Компанията разглежда нови проекти, включително във Венецуела, но решенията зависят от политическите и правните условия.

Chevron също усеща натиска - резервите на компанията спадат до най-ниските си нива от десетилетие. Придобиванията помагат временно, но ръководството ясно заявява, че връщането към проучванията е неизбежно.

Допълнително напрежение идва от очакванията, че световната икономика ще продължи да изисква повече енергия, включително за нови сектори като изкуствения интелект и центровете за данни.

В същото време анализатори предупреждават, че настоящият шок на петролните пазари може да се окаже най-сериозният от десетилетия насам, което допълнително увеличава значението на новите открития.

Връщане към органичния растеж

След години, в които компаниите разчитаха основно на сливания и придобивания, фокусът отново се измества към органичния растеж. Италианската Eni например планира значително увеличение на производството чрез собствени проекти през следващите години.

„Компаниите осъзнават, че не могат да запълнят дефицита на резерви само чрез придобивания“, посочва пред Ройтерс експертът Адам Блайт. Възможностите за големи сделки вече са ограничени, а новите находища остават единственото устойчиво решение.

В същото време някои държави се опитват да ускорят процеса чрез административни реформи. Ангола например съкращава времето за издаване на лицензи от години до месеци, за да привлече инвестиции.

Въпреки това проучванията остават високорискова дейност. Често те се определят като изкуство, а не като точна наука. Дори в страни с потенциал като Бразилия и Намибия компаниите не винаги постигат успех.

„Всички отново се фокусират върху проучванията“, обобщава главният изпълнителен директор на OMV Алфред Щерн. „Винаги има баланс между органичния растеж и придобиванията, но разликата е във времето - колко бързо можеш да стигнеш до реално производство“, обяснява той.

Паралелно с това правителства и компании предприемат извънредни мерки за стабилизиране на пазара, включително увеличаване на износа на втечнен природен газ и търсене на нови търговски маршрути.

Въпреки усилията обаче, експертите са единодушни, че кризата в енергийния сектор няма да бъде краткотрайна, а ще има дългосрочни последици за цените, инвестициите и глобалната икономика.

