Храните поскъпнаха след еврото

Три седмици след въвеждането на еврото като официалната валута на страната - малката потребителска кошница достигна 58,80 евро. Това е увеличение спрямо декември със 75 евроцента, сочат изчисленията на КНСБ.

Изследването на цените е направено в периода 6-10 януари и е сравнено с данните през декември миналата година.

По-значително увеличение има при доматите и краставиците. Има ръст и в цената на картофите, както и при охладено пиле, киселото мляко, олиото и яйцата. Лек спад се отчита в цените на ябълките и ориза.

Възрастни хора споделят в репортаж на Bulgaria ON AIR. че след увеличението на цените не могат да си позволят да пазаруват от големите хранителни вериги, затова предпочита пазарите.

"Поскъпването на зеленчуците е сезонен фактор. Това е обосновано нарастване при зеленчуците. Имаме близо 6% увеличение на кафето и минералната вода, основният фактор е превалутирането във връзка с Еврозоната", обясни зам.-директорът на Института за социални синдикални изследвания към КНСБ Виолета Иванова.

От общо 21 стоки, само три нямат увеличение, а при ябълките и ориза има лек спад.

С една минимална заплата в България човек може да си позволи 10 малки потребителски кошници, докато във Франция - 26, в Хърватия - 20, а в Румъния - 16.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com