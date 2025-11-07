Родените на тези 3 дати имат естествена защита от уроки

Вярва се, че уроките причиняват загуба на сила, болести и нещастия и могат да възникнат както от умишлена злоба, така и от завист. Според опитни нумеролози и астролози обаче има дати на раждане, които са защитени от уроки поради естествени черти на личността, аура, енергия или космическо влияние.

18-ти

Родените на 18-ти са повлияни от Марс, планетата-воин, свързана със самосъхранението. Вашата аура действа като духовна бариера срещу завист, измама и негативни намерения. Вашите психически граници ви защитават без усилие. Когато някой проектира злоба върху вас, вашето енергийно поле инстинктивно отразява и пренасочва тази негативна енергия, разсейвайки всяка обсесия.

26-ти

Управлявана от Сатурн - планетата, свързана със сдържаност и честност, вашата енергия създава защитна бариера, която предотвратява външно влияние, освен ако вие не го позволите. Всеки ден вие несъзнателно разсейвате негативната енергия около себе си, предпазвайки се от вреда и връщайки всяка негативна карма към нейния източник. Вашето авторитетно поведение, структурирано мислене и прямота затрудняват онези, които ви желаят зло, да постигнат дълбок ефект. Вие сте фокусирани, решителни и водени от желанието да постигнете целите си, независимо от мнението на другите. Това действа като естествен щит.

30-ти

Тези хора се управляват от Юпитер - планетата на късмета, разширяването и философията, така че е лесно да завиждаме на тяхната жизнерадост и щедрост. Тяхната аура усилва добротата, чистотата и вдъхновението, предотвратявайки реалното въздействие на тъмнината, негативната енергия или лошите намерения. Те потискат недоброжелателите с магнетичната си благословия.

