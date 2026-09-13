Димът си тръгна, страхът остана. София още трепери за въздуха
След пожара в "Люлин" няма отчетени превишения сутринта, но общината запазва препоръките за уязвимите групи
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След пожара в "Люлин" няма отчетени превишения сутринта, но общината запазва препоръките за уязвимите групи
16 камиона вече чистят „Красно село“ и „Люлин“, а RDF производството надхвърля 400 тона дневно
Нека софиянци бъдат спокойни, защото няма никакви опасения и притеснения за замърсяването на водата на р.Искър. Това каза министърът на околната среда...
София. "Не би трябвало да се говори за внушения за загуба на средства в този момент и да се изпращат такива знаци към Европейската комисия и към Брюкс...