Кризата с боклука в София отслабва. Заводът отчита рекорд в преработката

Докато кризата с отпадъците в столицата все още не е напълно решена, ръководството на „Столичното предприятие за третиране на отпадъци“ съобщава за

стабилизиране на ситуацията и рекордни резултати в работата на завода.

Директорът Николай Савов увери, че предприятието функционира без прекъсвания, няма депониране на отпадъци, а изнесеното RDF гориво надхвърля 400 тона за денонощие – почти рекорден резултат. По думите му кризата е под контрол, а на терен вече работят 16 камиона в засегнатите райони.

Рекорд в RDF и нормален ритъм на работа

„Разпитите бяха по една преписка от миналата година януари месец. Трябваше да бъдат зададени уточняващи въпроси, след това ни бяха изпратени по имейла. Свързани са с подаден сигнал и проверка на РИСОВ. Имаше сигнали за какво ли не, проверката е една от 16 проверки, подписах документ, че ако разглася това, за което са ме питали, ще бъда подведен под наказателна отговорност“, коментира пред бТВ Николай Савов, директор на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци".

„Нито един въпрос не беше зададен във връзка с кризата, въпросите бяха само по преписката от миналата година. Аз съм работник на общината, вършим си работата както трябва“, посочи още той.

„Част от техниката е на терен, заводът продължава да функционира и ние не сме спирали работа на преработката на отпадъците. Бяха наети допълнително камиони“, каза Савов.

„За вчерашния ден имаме изнесен RDF над 400 тона, почти рекорд, нищо не се депонира. Депото е напълнено съгласно програмата. Количествата, които депонираме, са стандартните. Работим и пазим депото, няма количество отпадък, което директно да бъде депонирано“, коментира още той.

Нормализация на терен и овладяване на кризата

„В момента 16 камиона са на терен за почистването на „Красно село“ и „Люлин“, към този момент се справяме с това, което е налично“, каза още директорът на завода.

По думите му производството и извозването вече са близо до обичайните нива за столицата, а координацията между общината и предприятието е подобрена. Макар кризата с боклука все още да не е напълно приключила, новите данни от завода показват, че системата работи и че събирането и третирането на отпадъците постепенно се връщат към нормален ритъм.

