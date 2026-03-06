Политика

Запрянов призна за американските самолети в България

Той още веднъж обясни, че тези самолети са логистични и не могат да нанасят удари

Запрянов призна за американските самолети в България
Снимка: БТА
06 мар 26 | 12:51
14849
Агенция Стандарт

На редовния парламентарен контрол темата с американските военни самолети на територията на страната ни, на летище "Васил Левски", коментира и ресорният военен министър Атанас Запрянов, като отрече появилите се спекулации.

„Никъде не съм заявявал, че американските военни самолети са предназначени за десант на войски и техника при сухопътни операции, не съм споменавал и какви са видовете самолети, разположени на летището в София, а само от какъв тип са. Самолетът С-17 Globemaster е военнотранспортен самолет и не е летяща зареждаща машина. Освен това тренировки и обучения с участието на такъв брой летателни апарати и техника, включително изтребители и по-голям брой личен състав, са се провеждали и друг път на територията на страната и ще продължат да се провеждат, съгласно плановете. Но просто за първи път такъв брой самолети кацат на летище за обществено ползване и аз много ясно посочих причините за това“, каза Запрянов в отговор на въпрос по време на парламентарния контрол.

Той обясни, че задачите, които ще се изпълняват в рамките на съвместната тренировка, с формирование и техника от въоръжените сили на България, ще бъдат отработени на територията на страната във въздушното пространство на страната ни и над изключителната икономическа зона на България в Черно море.

„Всички задачи ще бъдат точно координирани с компетентните органи“, допълни военният министър.

Той още веднъж обясни, че тези самолети са логистични и не могат да нанасят удари.

Ресорният министър бе попитан и за чуждите военнослужещи, които се намират на територията на страната ни и по конкретно на летище „Враждебна“. Той обясни, че на 17 февруари е разрешено преминаването през въздушното пространство на България и пребиваване на територията на страната с невоенен характер на до 15 самолета на ВВС на САЩ с кацане на летище „Васил Левски“ в София за презареждане със средства в авиационна база „Враждебна“ до 31 май 2026 година.

„Броят на съюзническите военнослужещи, намиращи се във „Враждебна“ варира според задачите, но не надвишава 335 души до днешна дата. Основно това е летателен и технически състав за поддържане на тези самолети“, посочи Атанас Запрянов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
Още от Политика
Коментирай
2 Коментара
kalancho
преди 19 часа

Ама тоя вярва ли си какво говори и мисли че дарода му вярва.

Откажи
avtor67
преди 12 часа

Този да бъде изхвърлен незабавно. Първо каза че самолетите за редовна тренировка на НАТО, после каза, че били за зареждане на бойни самолети във въздуха. Другата му издънка беше с Иранската ракета паднала в Турция за което Ердоган трябваше бясно да го скастри. Абе този човек явно го тръшка деменция, а някой слабоумния го държи за да си урежда схемите и изобщо не му пука за хората при тези военни действия в две стари, ама какво да им пука те го държат че при първа заплаха да бъдат информирани и да се спасят с личните си самолети.

Откажи