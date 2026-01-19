Политика

Зафиров пожелава успех на Йотова, приветства Радев на терена

Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностния й център, заяви лидерът на БСП

Снимка: БТА
19 яну 26 | 20:40
410
Агенция Стандарт

БСП отново има президент - пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова! Това каза вицепремиерът в оставка и лидер на БСП Атанас Зафиров във Фейсбук.

"Добре дошъл на г-н Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностния й център - благото на хората", добавя Зафиров в публикацията си.

Румен Радев обяви тази вечер, че прави обръщение за последен път като президент на България и утре подава оставка. Вицепрезидентът Илияна Йотова ще го замести на поста държавен глава, каза той.

Автор Агенция Стандарт
