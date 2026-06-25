Социалният министър с важна новина за пенсиите

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова увери, че всички социални плащания, обезщетения и пенсии ще бъдат обезпечени без забавяне и ще се изплащат през цялата година, включително до края ѝ.

„От 1 юли всички пенсии от трудова дейност ще бъдат осъвременени със 7,8% по швейцарското правило. По този начин средната пенсия ще достигне 543 евро“, каза тя.

Основните параметри на проекта на бюджет на държавата за 2026 година бяха представени вчера от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев на брифинг в сградата на Министерството на финансите. Според Донев очакваният дефицит е от 5,7 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП).

Предвидени са промени в осигуровките и в ангажиментите за плащане на осигурителни вноски на държавните служители, както и на заетите в съдебната власт. Предлага се от 1 август 20% от дължимите 40%, които по принцип са за сметка на работника, да бъдат поети от държавните служители, а от следващата година – и останалите 20%, посочи министърът. Според министър Наталия Ефремова това отговаря на очакванията на обществото и ще допринесе за усещането за справедливост и равнопоставеност.

„И най-важната, може би, мярка, която предвиждаме в този проект, е свързана с борбата със сивата икономика, с изсветляването на икономиката, както и с осигуряването на повече приходи в държавното обществено осигуряване“, коментира Ефремова, предава БТА.

„Това е мярката, която предвижда за първи път от 10 години повишаване на минималните и максималните осигурителни прагове, като максималният праг ще достигне 2300 евро“, каза министърът. „Заедно двете мерки, по изчисления на НОИ, ще осигурят допълнителни 130 милиона евро в бюджета на държавното обществено осигуряване“, обясни тя. По думите на министъра така ще се прекрати или поне ще се ограничи практиката част от възнагражденията да се изплащат „в плик“.

Проведохме предварителни разговори с бизнеса и оттам също заявиха, че това е нормална мярка, коментира тя.

„Стъпката не е голяма, но е необходима и справедлива най-вече за хората, които по този начин ще имат възможност реално да се ползват от по-добри осигурителни права и обезщетения, когато се налага – например при болнични, майчинство или пенсиониране“, добави Ефремова.

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