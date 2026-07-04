Общество

Цял хранителен сектор загива! Карадимов би аларма за огромен проблем

Две вериги са на мушка за нелоялни търговски практики срещу производителите

Цял хранителен сектор загива! Карадимов би аларма за огромен проблем
04 юли 26 | 9:59
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Мира Иванова

Аларма за огромен проблем в животновъдството ни удари шефът на КЗК Росен Карадимов. Цял хранителен сектор загива пред очите ни.

„Млекопроизводството е пред загиване. Знаете ли, че стадата в селското стопанство са 66% намалели за 4 години. Стадата на овцете майки са 66%, на козите майки с над 50%, на кравите. Това са за 4 години. Това е ликвидиране на цели отрасли с всички демографски и социални последици", предупреди Карадимов, представяйки секторният анализ, който КЗК е напарвила.

Той уточни, че са започнали и две производства срещу две вериги за нелоялни търговски практики срещу производителите. Правят се и още две предварителни проучвания при други две търговски вериги.

400% ръст на сигналите е отчела Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) през последната година, съобщи Росев Карадимов в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ, представяйки отчета за първата година от работата на настоящия състав.

По думите на Карадимов увеличението показва, че КЗК се е утвърдила като видим и предвидим национален регулатор, но същевременно е знак за тежък дефицит на държавност, тъй като все повече граждани и бизнес търсят съдействие именно от комисията. Карадимов подчерта, че КЗК не е контролен, а регулаторен орган, чиято роля е да анализира процесите в дълбочина и да предлага решения с ефект върху цели сектори на икономиката.

"КЗК не е контролен орган, тя е регулаторен орган. Следователно трябва да навлезе в дълбочината на процесите и съобразно това да предлага решения – политически и управленски. Същевременно трябва да уплътнява своята компетентност в рамките на своите правомощия."

"За тази една година има 400% ръст на сигналите в комисията. Тези 400% показват, първо, че комисията е достатъчно видима, и второ – че има тежък дефицит на държавност", подчерта Росен Карадимов.

По думите му част от сигналите дори не попадат в правомощията на КЗК.

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Автор Мира Иванова
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