Ето го касапина. Ликвидиран е
Спецчасти застреляха ислямисткия терорист след кървавата баня в Берлин
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Спецчасти застреляха ислямисткия терорист след кървавата баня в Берлин
21-годишният заподозрян остава на свобода, а полицията предупреди гражданите да не го доближават
Нападателят атакува с нож
Арестуваният е роден в Бейрут, Ливан, но няма гражданство
Според местни медии заподозреният планирал атаки срещу големи събития
Мъж предизвика поредица от автомобилни инциденти
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