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САЩ убили Джихадиста Джон

САЩ убили Джихадиста Джон

Американските сили са нанесли въздушен удар в Сирия срещу британския ислямист, известен с името Джихадиста Джон. Той доби печална известност с публик...

13 ноември | 7:40
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Петък, ден за джихад (ОБЗОР)

Петък, ден за джихад (ОБЗОР)

35-годишен набучи част от шефа си на ограда и опита да взриви химически завод Петък се превърна от ден за молитва, в ден за джихад. Терорът взе 200 ж...

26 юни | 20:45
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