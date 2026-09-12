Преподаватели и студенти по медицина с тревожна декларация до Радев
Изразяват несъгласие с доклад на Националната агенция за оценяване и акредитация
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Изразяват несъгласие с доклад на Националната агенция за оценяване и акредитация
Деканът проф. Ананиев с изказване за новото звено
Избран е на общо събрание на факултета на 23 юни 2023 г.
Випуск 2022 от Медицинския факултет към МУ – София
Към момента университетът там има само Факултет по обществено здраве и здравни грижи
С преобразуването на „Лозенец“ в педиатрична болница няма никакъв проблем за съществуването на Медицинския факултет към Софийския университет...
Двайсет са свободните позиции за медици. През март отново най-търсените специалисти с висше образование са били лекарите, съобщават от Дирекция „Бюро...
Бургас. Бургас ще има медицински факултет под шапката на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", реши правителството. Първият випуск от бъдещи медицинс...
Стара Загора. На тържествена церемония днес отличниците от випуск 2013 на медицинския факултет в Тракийския университет, наред с дипломите си, получих...