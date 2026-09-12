Акция на митниците удари незаконен алкохол и тютюнев пазар по Черноморието
Домашна ракия без етикети, хиляди тютюневи изделия и стотици вейпове попаднаха в ръцете на разследващите
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Домашна ракия без етикети, хиляди тютюневи изделия и стотици вейпове попаднаха в ръцете на разследващите
Полицейската акция е под ръководството на отдела по противодействие и разпространение на наркотици и БОП- Бургас
Възможно ли е това?
Холандската полиция е арестувала четирима мъже, след като е открила един тон кокаин на стойност до 30 милиона евро, съобщи АФП. Полицията е влязла по...
Полицията задържа 31 мигранти на АМ "Тракия" малко след Стара Загора. Межуд тях има и едно непълнолетно момче. Те са пътували от Бургас към София с дв...