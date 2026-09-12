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Холандия хвана 1 тон кокаин

Холандия хвана 1 тон кокаин

Холандската полиция е арестувала четирима мъже, след като е открила един тон кокаин на стойност до 30 милиона евро, съобщи АФП. Полицията е влязла по...

23 декември | 20:10
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