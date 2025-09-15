Щракнаха белезници на сина на наша прокурорка

Щракнаха белезници на сина на изявен прокурор. Той е заловен с притежание на около 50 кг марихуана. Младият мъж е задържан в село Драка, като преди акцията е следен от криминалисти продължително време, информира NOVA.

Арестуваният е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура Валентина Маджарова. След закриването на Специализираната прокуратура, Маджарова стана заместник апелативен прокурор на Бургас. По предложение на Борислав Сарафов, обаче, преди две години Маджарова бе освободена от ръководния пост с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и остана редови магистрат.

Полицейската акция е под ръководството на отдела по противодействие и разпространение на наркотици и БОП- Бургас.

По данни на БНТ, младият мъж е следен продължително време от антимафиотите.

По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването е прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.

Очаква се прокуратурата във Варна да удължи до 72 часа задържането на сина на Валентина Маджарова и да поиска от съда налагането на постоянен арест.

