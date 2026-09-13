Всичко за Ралица Василева

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Ралица Василева напуска CNN

Ралица Василева напуска CNN

Дългогодишната водеща на СNN Ралица Василева напуска новинарската телевизия. Това обяви самата тя в социалната мрежа Twitter. Журналистката публикува...

19 ноември | 19:44
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