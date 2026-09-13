Майката на Ники с разтърсващи думи от Петрохан
Все повече критична маса се надига да знае истината, заяви Ралица Василева
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Все повече критична маса се надига да знае истината, заяви Ралица Василева
Светът отбелязва 20 години терористичните атаки
Става в 4 сутринта, за да е в крак с времето и в София, и в Чикаго CNN ме научи да гледам на родината като на световен фактор, казва тв водещата Сле...
Дългогодишната водеща на СNN Ралица Василева напуска новинарската телевизия. Това обяви самата тя в социалната мрежа Twitter. Журналистката публикува...