Анцугът на Киселова взриви мрежата. Всички коментират
Официалният аутфит донесе голяма беля на председателя на НС
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Официалният аутфит донесе голяма беля на председателя на НС
Така тръгнал към столицата, та се и снимал
Председателят на БОК Стефка Костадинова поздрави Даниел в зала "Хайдар Алиев". Тя го разцелува и му благодари, че се е борил на максимума на силите си...