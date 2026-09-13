Мис САЩ с рокля втора употреба и чували за боклук
Красавицата спечели короната без да пръска хиляди долари
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Красавицата спечели короната без да пръска хиляди долари
Все по-малко стават желаещите българи да взимат деца
53% от българите подкрепят децата в риск да се отглеждат в приемни семейства
Майки на деца с увреждания поискаха да станат приемни родители. "Нямаме друг изход, въпреки че звучи невероятно. Искаме статут на приемни родители, за...
Близо 100 родители и младежи от приемни семейства, както и специалисти по приемна грижа се събраха в София за Национална годишна среща по приемна гриж...
В област Кърджали няма интерес към приемна грижа за деца от 0 до 3 години, обявиха специалисти от РД "Социално подпомагане" и отдел „Закрила на детето...
Благоевград. Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов награди приемни семейства за благородната мисия, която изпълняват. Градоначалникът се срещна...
Бебе на пет дни намери приемни родители в момчилградското село Нановица по проект „И аз имам семейство". Момченцето е настанено при хора, обучени про...
Пенсиониран служител от ДАНС даде покрив на бъдеща шампионка