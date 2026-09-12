Гладна Коледа за 150 корабостроители
Глоба от 1,5 млн. заплашва бургаското предприятие заради незаконни уволнения
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Глоба от 1,5 млн. заплашва бургаското предприятие заради незаконни уволнения
Търговище. 80% от персонала на завода "Енерсис" АД Търговище ще бъде съкратен. Причина за това е влошаване на пазара в Европа и наличието на производс...
Търговище. Синдикалната организация на КНСБ и ръководството на акумулаторния завод "ЕнерСис" в Търговище се споразумяха за по-добри обезщетения за раб...