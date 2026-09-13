Дянков напуска управата на ВТБ
Симеон Дянков ще напусне Надзорния съвет на руската държавна Внешторгбанк (ВТБ) през юни 2015 г., съобщи "Комерсант". "Няма да се кандидатирам за пози...
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Симеон Дянков ще напусне Надзорния съвет на руската държавна Внешторгбанк (ВТБ) през юни 2015 г., съобщи "Комерсант". "Няма да се кандидатирам за пози...
Бившият финансов министър Симеон Дянков отскоро е член на Надзорния съвет на руската банка "Внешторгбанк" (ВТБ), която държи 30% от акциите на поставе...
ВТБ няма да участва в увеличение на капитала, съобщи РИА Новости София. Корпоративна банка ще смени акционерите си и на мястото на досегашните ще вле...
София. Руската държавна ВТБ може да купи КТБ, съобщиха "Блиц", "ПИК" и "24 часа" днес. Вчера във Виена е имало разговори с европейския й клон на тази...
Москва. Бившият финансов министър на България Симеон Дянков ще стане член на Надзорния съвет на руската банка ВТБ, съобщава вестник Комерсант. Дян...