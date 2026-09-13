Палеж в кметство завърши със задържан
47-годишен осъждан мъж е обвинен за огъня, който изпепели служебно помещение в Тръстеник
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47-годишен осъждан мъж е обвинен за огъня, който изпепели служебно помещение в Тръстеник
Болни пък пропускали жизнено важни процедури
„За БСП има значение как функционира общината – дали прави политика за хората или основната й цел е да привлече едни пари, да зарови под земята едни т...
Двама души загинаха, а други двама са с опасност за живота след катастрофа на пътя Тръстеник - село Ореховица. 19-годишен шофьор, който се движел с пр...
Повредена плазма опожари жилището им след ремонт Съседи приютиха семейството на Павлинка и Красимир Пантелееви от гр. Тръстеник, чийто дом изгоря до...
Русе. Шофьор на лек автомобил е починал след челен сблъсък с ТИР в района на с. Тръстеник, област Русе, съобщи „Фокус", цитирайки пресцентъра на МВР. ...
Тръстеник. Единадесет впряга от маскирани кукери с по една кобила сред тях обикаляха по Ивановден гр. Тръстеник. Местните обаче канеха на гости страши...
Сватове биха родителите на бегълката, преди да я отмъкнат
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